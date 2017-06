Lõuna-Koreas protesteeriti neid kaitsva USA süsteemi vastu

Soulis asuva USA saatkonna lähistel avaldasid laupäeval meelt tuhanded inimesed, kes süüdistasid USA presidenti Donald Trumpi vastuolulise raketitõrjesüsteemi Lõuna-Koreale «peale sundimises».

Meeleavaldusel osales umbes 4000 inimest. Tegemist oli suurima protestiga pärast seda, kui Washington ja Soul leppisid kokku raketitõrjesüsteemi THAAD paigutamises Lõuna-Koreasse.

Protestijatel olid kaasas sildid, milles öeldi «Trump, ära suru (Lõuna-Koreale) peale THAAD-i paigutamist» ning «ei THAAD-ile, ei Trumpile».

Loe ka: «Põhja-Korea: sõja puhul saab esmalöögi USA raketikilp Lõuna-Koreas»

Osa süsteemist on juba paigutatud riigi kaguosas asuvasse Seongju piirkonda.

Kriitikute väitel lähtub süsteemist ja selle radarist tervise- ja keskkonnariske ning süsteemi paigutamine teeb piirkonnast Põhja-Korea sõjaväele sihtmärgi.

THAAD-i paigutamise kiitis heaks Lõuna-Korea eelmine president Park Geun-hye. Süsteemi paigutamisele eelnevalt anti hinnang võimalikele keskkonnakahjudele, kuid Parki juhtimisel viidi see läbi kiirendatud korras.

Süsteemi paigutamisele on vastu ka Peking, mis pelgab, et see õõnestab Hiina tuumaheidutust. Peking reageeris THAAD-i paigutamisele raevukalt ning kehtestas Lõuna-Koreale rea majanduslikke meetmeid, mida peetakse karistuseks.

Kuigi osa süsteemist on juba paigas, siis Moon peatas juunis lisasüsteemide paigutamise.

Vaata ka: «Galerii: Ameerika raketikaitse jõudis Lõuna-Koreasse»

Ametlikult üritatakse anda paigutamisele uus keskkonnakahjude hinnang, kuid analüütikute arvates üritab Moon võita aega, et lahendada päritud keeruline diplomaatiline olukord.