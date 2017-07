Londoni põhjaosas süttis suurpõleng

Väljaande informatsiooni kohaselt sai kahjutuli ilmselt alguse hoonest, kus asub hamburgerirestoran. Päästetöötajate kinnitusel saadeti põlengut kustutama mitmeid brigaade ja vähemalt 70 tuletõrjujat.

Londoni politsei teatel laekus hädakõne põlengu kohta veidi peale keskööd kohaliku aja järgi. Vigastatute kohta pole informatsiooni laekunud. Päästeteenistus soovitas linnaelanikel õnnetuskohast eemale hoida.

"Me pole andnud meditsiiniabi ühelegi patsiendile, kuid me jääme sündmuskohale," ütles Londoni kiirabiteenistuse eestkõneleja.

Väljaande Telegraph andmetel möllasid leegid hoone esimesel, teisel ja kolmandal korrusel ning on jõudsid ka katusele.

"Tuli levis väga kiiresti. Inimesed vaatasid, kuid me kartsime, et hoone võib plahvatada, sest seal on restoranid köökidega," kirjeldas 24-aastane tunnistaja Joan Ribes.

Turistide seas populaarses linnajaos asub ligi tuhat poodi, baari, restorani ja hotelli. Aastal 2008 puhkes sealsamas suurpõleng, mis sulges turupiirkonna mitmeks kuuks.