Bulgaaria võtab keerulistel aegadel ELi eesistuja rolli

Praegusel ajal ELi eesistumise üle võtmine tähendab Bulgaariale suurt väljakutset: käimas on keerulised Brexiti kõnelused, debatid kooskõlastatud pagulas- ja migratsioonipoliitika üle ning ettevalmistused ELi uue 2020. aastal vastu võetava eelarve osas.

Bulgaaria ELi ministri Liljana Pavlova sõnul nõuab edukas eesistumine osakust saavutada poliitiline konsensus ning dialoogi kaudu ühine arusaamine.

Kuid lisaks liidu ühtsuse hoidmisele on Bulgaarial ka omad eesmärgid. Pavlova sõnul on nende üks peamisi muresid noorte jätkusuutlik tulevik, mis on seotud nii ELi eelarve kui Brexitiga.

Lisaks keskendub Bulgaaria Lääne-Balkani riikide võimaluste parandamisele ELiga liitumiseks ning nende riikide aitamisele põgenikevoolu tingimustes.

Teised võtmeteemad on Bulgaaria jaoks ühine kaitsepoliitika, majanduskasv ja ühine digitaalturg.

Bulgaaria jaoks on tähtis saavutada Lääne- ja Ida-Euroopa vaheline kokkulepe migratsiooni osas enne kui Austria 1. juulil eesistumise üle võtab. Austria on migratsiooni osas oluliselt karmimal seisukohal.

Münchenis asuva Kagu-Euroopa Assotsiatsiooni direktor Johanna Deimel on aga mures, et ise ELi järelevalve all olev Bulgaaria ei pruugi olla sobiv kandidaat ELi väärtuste tugevadamisel.

Deimeli sõnul on riigi arenguraport vägagi murettekitav. Raport toob näiteks välja ohu riigi kohtunike ja seadusandluse erapooletusele. See aga ei ole Deimeli meelest hea eeskuju, mida eesistuja peaks andma.

«Kuidas peaks Lääne-Balkan olema motiveeritud oma õigussüsteemi reformima, seadusandlust tugevdama ja organiseeritud kuritegevusega võitlema, kui sellised probleemid on Bulgaarias endaski aktuaalsed?» sõnas Deimel.

Lisaks tõi ekspert välja puudused Bulgaaria meediamaastikul. Ekspertide sõnul on murettekitav ka ultranatsionalistliku partei Ühendatud Patrioodid koht valitsuskoalitsioonis.

«Kas Bulgaaria on sobilik ELi eesistumiseks ja karmide küsimuste esitamiseks? Ma olen selles osas skeptiline,» järeldas Deimel.