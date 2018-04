Berlusconi: Viie Tähe Liikumise liikmeid palkaks ma vaid tualette koristama

Kuna mitmed parteid on keeldunud koostööst üksteisega, on valitsuskõnelused ummikus. President kaalub eeloleval nädalavahetusel võimalusi, kuidas edasi liikuda.

«Viie Tähe Liikumine on ohuks riigile. See pole demokraatlik partei, see on töötute partei,» ütles Berlusconi külaskäigu ajal Molise provintsi Lõuna-Itaalias, kus sel nädalavahetusel toimuvad kohalikud valimised.