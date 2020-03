Koroona annab hoobi ka suurõppusele Defender

See tähendab, et ameeriklased jätavad ära Defenderiga seotud õppused Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike ja Swift Response ning nendega seotud üksused naasevad Ühendriikidesse.

Nagu USA Euroopa väejuhatus teatas, on oodata muudatusi ka operatsioonil Atlantic Resolve teenivate sõdurite rotatsioonides. Atlantic Resolve on see operatsioon, mis käivitati 2014. aastal pärast seda, kui Venemaa tungis sõjaliselt Ukrainasse, ning mille eesmärgiks on idanaabrit Euroopasse paigutatud lisavägedega heidutada.