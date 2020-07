USA presidenti nähti esmakordselt avalikkuses näomaski kandmas

Trump pole varem meediasurvest ja tervishoiunõunike soovitustest hoolimata maski kasutanud, kuid on varemgi möönnud, et nende jaoks on õige aeg ja koht.

«Ma kannan tõenäoliselt näomaski, kui teil on vaja seda teada. Mul on ilmselt mask,» ütles president ajakirjanikele juba enne haiglakülastust.

«Ma arvan, et maski kandmine on suurepärane asi. Ma pole kunagi maskide vastu olnud, kuid arvan, et neile on aeg ja koht,» kordas Trump.