India püstitas maailmas uue rekordi 78 761 koroonanakkusega ööpäevas

Tervishoiuministeeriumi teatel on 1,3 miljardi inimesega riigis tuvastatud üle 3,5 miljoni Covid-19 haige. India jääb sellega maha ainult USA-st ja Brasiiliast.

Indias on viirus nõudnud rohkem kui 63 000 inimelu.

Suurriigi pessimistlik rekord tuli päev pärast koroonaviiruse piirangute leevendamist riigi majanduse turgutamiseks. Alates piirangute kehtestamist on kaotanud oma töö miljonid inimesed, iseäranis raskesse olukorda sattusid vaesemad.

India siseministeeriumi teatel on alates septembrist lubatud kuni saja inimesega rahvakogunemised, kui kasutatakse kaitsemaske ja tagatakse sotsiaalne distantseerumine. See hõlmab ka kultuuri-, spordi-, ja poliitüritusi.

Uus koroonaviirus on levinud iseäranis India suurlinnades nagu New Delhis ja Mumbais, kuid ka väiksemates asulates. Uute reeglite järgi jäävad koolid suletuks, kuid õpilastel on vabatahtlikkuse alusel võimalik kohtuda õpetajatega kooli territooriumil.