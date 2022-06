Ukraina siseministeerium: suve lõpuks Ukraina okupantidest veel vaba ei ole

Ta kutsus Slovjanski elanikke üles evakueeruma, ennustades sealse olukorra halvenemist. Samas täpsustas Andrussiv, et lähiajal on linna hõivamine või ümberpiiramine võimatu, ent kasvab pommitamise oht.

«Läbimurded on ebatõenäolised. Kahjuks on väga suur oht tsiviltaristu laiaulatuslikuks pommitamiseks. Seetõttu kutsun kõiki, kes vähegi suudavad, üles evakueeruma,» sõnas ta.

Sellegipoolest usub Andrussiv, et suvega vaenlane peatatakse. «Ma ei näe suurte meiepoolsete vasturünnakute võimalust, aga loodan, et meil on piisavalt jõudu, et nende edasitung peatada,» võttis ta oma jutu kokku.