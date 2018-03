Kreml: meie ei tea Inglismaal teadvusetult leitud topeltagendist midagi

«Me teame, et selline traagiline vahejuhtum aset leidis,» ütles Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov täna ajakirjanikele. «Aga meil ei informatsiooni, mis selle põhjustada võis või mida see inimene tegi.»

Suurbritannia võimud teatasid, et pühapäeva pärastlõunal leiti Londonist 145 kilomeetrit läänes Salisburys ostukeskuse pingilt teadvusetult mees ja naine.

BBC andmeil on tegemist 66-aastase Sergei Skripaliga, kes mõisteti Venemaal 2006. aastal Suurbritannia heaks luuramises 13 aastaks vangi, kuid vabastati USA-Vene spioonivahetuse käigus 2010. aastal. Seejärel sai ta Suurbritannias varjupaiga ja tal on Salisburys elukoht.

«Ei saa mingi reaktsiooniga välja tulla, sest meil ei ole mingit taolist teavet. Te teate, et ta sattus läände mõningate otsuste ja tegude tagajärjel. Ma ei hakka seda kordama,» vastas Peskov ajakirjanike palvele kommenteerida olukorda Skripali ümber.

Küsimusele, kas Moskva on valmis tegema Skripaliga juhtunu uurimises koostööd, vastas Peskov, et Venemaa on koostööle avatud, kuid keegi ei ole vastava palvega nende poole pöördunud.