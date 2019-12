Brexit, terror ja kosmosekuritegu: need olid loetumad välisuudised aastal 2019

USA astronaut Anne McClain. FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Juulis ründasid enesetaputerroristid autosse paigutatud isevalmistatud lõhkekehaga Malis Gao linnas Prantsuse sõjaväebaasi, kus sai viga kuus Eesti kaitseväelast.

Terroristid ründasid autopommiga sõjaväebaasi pääslat, kus toimus plahvatus. Seda sama pääslat olid rünnaku hetkel valvamas Eesti sõdurid.

Tänavu aasta alguses jõudis lõpuni uurimine, mis käsitles 2018. aasta augustis toimunud jõhkrat kuritegu, mille käigus tappis 43-aastane Iraagist pärit mees kahtlustuse kohaselt teise iraaklase, lõikas tema laiba pisikesteks tükkideks ning keetis need surnukeha hävitamiseks.

Utrechtis hukkunute mälestamine. FOTO: Piroschka van de Wouw/REUTERS/Scanpix

Hollandis Utrechtis sai märtsis trammis toimunud tulistamises surma kolm ja haavata viis inimest. Rünnakus süüdistati 37-aastast türklast, kes oli varem väidetavalt võidelnud Venemaal Tšetšeeni Vabariigis.

Eelmisel suvel lähenesid kolm tüdrukut oma tugitoolis tukkuvale isale, lõid teda haamriga, pritsisid talle näkku pipragaasi ja pussitasid teda. Mees leiti hiljem surnuna, kehas 36 noahaava. Postimees selgitaks, miks nõutakse Venemaal avaliku hukkamõistu asemel tüdrukute vabastamist kohtupidamisest.

Soomes Oulus süüdistati kaheksat meest ühe ja sama tüdruku eri aegadel vägistamises ning veel viit meest süüdistati ühes grupivägistamise juhtumis.

Valdav osa süüdistatuist on välismaa päritolu täisealised mehed. Peamiselt on tegemist varjupaigataotlejate ja pagulasstaatusega isikutega, mõnel neist on ka Soome kodakondsus.

Ameerika Ühendriikides Florida osariigis uppus 46-aastane mees, kes sukeldus vette, et päästa enda uppuv tütar.

Kolmeliikmeline perekond - ema, isa ja tütar - kõndisid puhkuse ajal mööda rannajoont Captiva saarel, mis asub Mehhiko lahe ääres. Pereema kõndis mehest ja lapsest natukene eespool, ent ühel hetkel selja taha vaadates avanes talle kohutav pilt. Nii tema tütar kui mees olid võitlemas lainetes oma elu eest. Ema ja isa koostöös õnnetus tütar päästa, isa aga jättis lainetes elu.

Suvekuumus Pariisis. FOTO: Lewis Joly/AP/Scanpix

Südasuvel purunesid mitmel pool Euroopas kuumarekordid, näiteks ulatus Pariisis õhutemperatuur kohati 41 soojakraadini. Põrgukuumus tõi kaasa surmajuhtumeid, võimud piirasid nii põhjavee kui ka jõevee taseme kiire kahanemise tõttu vee kasutamist.

Septembris teatas Soome piirivalve, et Saksa lipu all sõitnud sukelduslaev sõitis Estonia vraki kohale ja lasi vette sukeldusroboti. Sellega rikuti Estonia hauarahu. Arvatakse, et sukeldusroboti vettelaskjad valmistavad dokumentaalfilmi.

Hiljem selgus, et hauarahu rikkumises kahtlustatakse kaht rootslast, aga kuna vraki kohal käinud alus sõitis Saksa lipu all ja Saksamaa ei ole erinevalt teistest Läänemere maadest Estonia hauarahu kokkuleppele alla kirjutanud, pole kindel, et hauarahu rikkujatele saab esitada süüdistuse.

10 aastat tagasi läks USA Iowa osariigis kaduma mees, kes lahkus ilma saabasteta lumetormi. Sel aastal leiti ta surnukeha aga külmkapi tagant toidupoest, kus mees ise töötas.

Kauplus suleti juba kolm aastat tagasi, aga alles tänavu hakati sealt eemaldama riiuleid ja külmkappe, pärast mida mehe surnukeha leitigi.

Lennuõnnetus Etioopias. FOTO: TIKSA NEGERI/REUTERS/Scanpix

10. märtsil kukkus vahetult pärast õhkutõusmist Etioopia pealinna Addis Ababa lennujaamast alla Ethiopian Airlines reisilennuk Boeing 737. Õnnetuses hukkusid kõik 157 lennuki pardal viibinud inimest.

Jaanuaris toimus Venemaal Murmanski oblastis lennuõnnetus, mille tagajärjel purunes maandumisel kaugpommitaja Tu-22M3. Õnnetusest avaldati kõhedusttekitav video, millest on näha, et lennuk lagunes maandumisel pooleks ning plahvatas.