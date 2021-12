TOP 20 ⟩ 2021. aastal enim tähelepanu köitnud välisuudised

Tegu on Afganistani sõja ühe kõige kuulsama pildiga. Pilt on tehtud 15. augustil, mil Kabul langes Talibanile. Tuhanded inimesed olid koondunud Kabuli lennujaama, et pääseda evakuatsioonilennule, mis neid Afganistanist välja viiks. Käesoleval pildil on näha, kuidas 823 inimest on mahutatud ühte USA sõjaväe transpordilennukisse, nende hulgas 183 last. FOTO: Capt. Chris Herbert/USA õhuvägi/AFP/Scanpix