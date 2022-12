POSTIMEHE VÄLISUUDISTE TOP 20 ⟩ 2022. aastal köitsid lugejaid lisaks Ukraina sõjale rahutused Kasahstanis ja Elizabeth II surm

Ukraina sõdur möödub 2. aprillil Butšas tänaval lebavast surnukehast. Foto: Vadim Ghirda / AP / Scanpix

Märtsi alguses õnnestus Postimehel koos Saksa ajalehe Die Welt ajakirjanikega ühes Kiievi haiglas intervjueerida haavata saanud ja ukrainlaste kätte vangi langenud Vene sõdurit. Kõhtu ja jalga haavatud 37-aastane Artjom Kamõševitš Kuantšeliev Saraatovist väitis, et neile öeldi, et nad sõidavad õppustele Valgevenesse. «Ma ei teadnud, et me oleme Ukrainas,» ütles sõdur.

Mõni päev pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale kirjutas rünnaku all oleva riigi meedia, et valitseb väga suur oht, et Valgevene kuulutab peagi Ukrainale sõja.

Valgevene võimalikust sekkumisest on räägitud kogu järgneva aasta kestel ning kui Venemaa riigipea Vladimir Putin väisas jõulude eel Minski, kõlasid samuti hoiatused, et ta püüab survestada Valgevene presidenti Aljaksandr Lukašenkat rünnakuga ühinema.

Märtsi alguses teatas Vene päritolu USAs elav ärimees Aleksandr Konanõhhin, et pakub miljon dollarit sõjaväelasele, kes võtab Ukrainas toime pandud sõjakuritegude eest «surnult või elusalt» kinni Venemaa presidendi Vladimir Putini.

«Etnilise venelase ja Venemaa kodanikuna pean ma oma moraalseks kohustuseks vahendada Venemaa denatsifitseerimist,» kirjutas Konanõhhin toona sotsiaalmeedias.